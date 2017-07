Samtaler om felles bibliotekar

Dette innspillet om bibliotekfaglig samarbeid kommer fra kultursjef Jan Ove Berdahl.

Han viser til tidligere samtaler om samarbeid om bibliotekfaglig kompetanse.

Åfjord kommunes biblioteksjef har levert sin oppsigelse, og går av med alderspensjon fra den 01. november i år. I den forbindelse søker de en ny medarbeider som kan ha det bibliotekfaglige ansvaret i kommunen.

Kompetanse

Åfjord folkebibliotek er lokalisert i Åfjord sentrum, med en filial ved Stoksund oppvekstsenter. Det planlegges et nytt og innholdsrikt aktivitetshus der biblioteket vil ha en sentral rolle, både som møteplass og formidlingsarena.

– Vi er redd det kan bli vanskelig å få kvalifiserte søkere til denne jobben, særlig hvis man ikke kan tilby full stilling. Vi vurderer derfor å se på mulighetene for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dersom dette er interessant, ber vi om et uforpliktende møte for å diskutere mulighetene, skriver Berdahl.