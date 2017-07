Miljødirektoratet sier nei

Styrk Fosen og Dyrk Fosen er to utviklingsprosjekter i regi av Fosen regionråd med Rissa kommune som prosjekteier.

Styrk Fosen

Styrk Fosen er et plan- og miljøprosjekt for alle Fosen-kommunene. Prosjektets mål er interkommunalt samarbeid, med høy, bred og nyskapende aktivitet, basert på nettverkssamling, grønt skifte og klimatilpasning. Aktivitetene i Styrk Fosen skal rettes mot medarbeiderne innen plan og miljø i kommunene.

Dyrk Fosen

Dyrk Fosen er et landbruksprosjekt for alle kommunene på Fosen. Prosjektet har som mål å være produsentrettet og bondestyrt, det skal øke rekrutteringen til næringen og det skal bygge omdømme for landbruksnæringen. Videre er det et mål å styrke miljø og nettverk rundt næringen samt bidra til økt produksjon av varer og tjenester. Prosjektet skal også ha fokus på ressursutnytting og det skal aktivere entreprenørskap og skaperkraft.

Finansiering

Prosjektene skal hovedsakelig finansieres med eksterne midler, og flere finansieringskilder har gitt tilsagn om midler. Miljødirektoratet har avslått Rissa kommunes søknad om penger til prosjektet.

Søknaden om 125 000 kroner til Dyrk Fosen er avslått på grunn av manglende klimafokus. Styrk Fosen har fått avslag på søknad om 75 000 kroner i nettverksstøtte med den begrunnelse at Miljødirektoratet ikke kan se at det er bekreftet at prosjektet omfatter fire eller flere kommuner.

