Så hun mårhundenes dødskamp?

I Hasselvika natt til torsdag våknet Cathinka Strønstad av et utrolig bråk.

– Det hørtes ut som et dyr som tryglet om nåde, og siden jeg har en utekatt bråvåknet jeg, sto opp og gikk ut for å se etter katten, sier Strønstad til Fosna-Folket.

Lurveleven

Fra verandaen så hun to kortfotede dyr som sprang pesende etter hverandre inn i oppkjørselen til naboen.

– Det var en voldsom hyling og skriking, det hørtes ut som en blanding mellom hund i nød og livredd grisunge. Den ene pelsdotten virket voldsomt stresset og gaulte av full hals. Hva som egentlig foregikk, om det var beiling, lek eller rivlisering, er umulig å si.

– De fortsatte ferden opp forbi verandaen i full fart før de litt etterpå begynte å skrike igjen, lenger oppe i terrenget.

På ett tidspunkt var dyrene så nære som tre meter. Strønstad fikk dermed en god kikk på dyrene, men hva var det hun så?

Mårhund eller grevling?

– Det var ikke grevling. I mørket ser vel alle dyr grå ut, men de var ikke stripete. De var runde og rufsete og grålige, på størrelse med en mellomstor hund. Bena var korte, og halen var ikke særlig lang.

Ifølge Wikipedia er mårhund et rovpattedyr i hundefamilien. På tross av navnet er den hverken en hund eller et mårdyr, men hører til blant slektningene til rev. Arten er semi-akvatisk og finnes i Norge, men den er uønsket og står oppført på norsk svarteliste.

– Jeg tenkte på mårhund med en gang, jeg kunne ikke skjønne hva annet det kunne være. Jeg googlet mårhund da jeg gikk og la meg, og ble svært overrasket over at de faktisk ikke skal finnes her i Norge. Og så leste jeg det som stod skrevet i Fosna-Folket forleden .

– Om det var to rivaliserende mårhunder som sloss, så må jo det tyde på at bestanden er større enn antatt?

Hva med katten?

Mårhunden kan på avstand forveksles med en grevling eller en kortlemmet korsrev. Den har relativt lite hode med avrunda, små ører. Snuten er spiss og revelignende. Arten har en skulderhøyde på cirka tjue centimeter. Kroppslengden er en drøy halvmeter fra snuten til haleroten, mens halen er mellom 13 og 25 centimeter, ifølge Wikipedia.

– Jeg tenkte ikke grevling i det hele tatt da jeg så dem. Det var ikke antydning til svart eller hvitt i ansiktet på dem. De sprang himla fort, men det var ikke grevling, ikke hund, og ikke katt.

– Hvor sikker er du på at det var mårhund?

– Hundre prosent sikker kan man jo ikke være. Jeg er ingen fagmann. De kom springende opp mot huset, i vill jakt på hverandre, før de forsvant inn i skogen og opp gjennom bakken. Det var action, ja, og umulig å få sove etterpå. Både mannen min og jeg ble liggende og tenke på hva dette var.

– Hva så med katten?

– Katten har det bra. Han kom inn like etterpå og virket helt uanfektet.