Ett hoftebrudd hver time hele året

– Fallulykker er den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre. Mange klarer ikke å komme seg igjen etter å ha blitt skadet i et fall, og det blir en nedadgående spiral, sier daglig leder Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum, en faglig uavhengig medlemsorganisasjon som har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader.

På verdenstoppen

Norge ligger i dag på verdenstoppen i antall hoftebrudd, i overkant av 9000 i året, eller mer enn ett hoftebrudd hver eneste time året rundt, viser tall fra Folkehelseinsituttet.

De fleste fallulykker skjer i hjemmet, eller i nærheten av hjemmet. Men mange fall skjer også på sykehjem.

– Forebyggende tiltak er viktig for å få ned tallet på fallulykker blant eldre. Annenhver person over 80 år faller hvert år. Ulykkene koster samfunnet store summer i tillegg til at de forringer livskvaliteten til svært mange eldre, sier Jakobson Vaagland.

Tre milliarder

Av hoftebruddene betegnes rundt 6000 som enkle og 3000 som kompliserte. Enkle hoftebrudd koster samfunnet i snitt 235 000 kroner, kompliserte hele 675 000. Samlet kostnad inkludert behandling, rehabilitering og sykehjemsopphold er beregnet til tre milliarder, viser anslag fra Helsedirektoratet fra 2010.