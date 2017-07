Tjuvstarter jakta på grågås

Tidligere i sommer ble det fra lokale myndigheter søkt om å få tidligere start på jakt etter grågås på Linesøya.

Forlenget sesong

Jakttidene er fastsatt av sentrale myndigheter, men på visse vilkår kan Fylkesmannen fastsetter forskrift om jakt på grågås som avviker fra de nasjonale tidene. Dermed vil det i perioden 26. juli til og med 9. august for årene 2017-2021 bli utvida jakttid på Linesøya. Jaktområdet er avgrensa til dyrka mark og gjødsla beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette. Det vil kun bli høve til å jakte i tidsrommet fra klokka 03:00 til kl 10:00.

Sjenanse

Åfjord kommune sendte 31. mai søknad om tidlig jaktstart. De viser mellom anna til Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven. Dernest vises til Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Fylkeskommunen har myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt jakttida for grågås og til å innskrenke jakttida for kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Retningslinjer er fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017.

Der finnes ei eiga forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune for 2017 - 2022. Denne fikk godkjenning Fylkesmannen 6. juni i år.

Tidligere i sommer, i perioden 13. juni til og med 7. juli, ble det lagt ut på høring. Fylkesmannen har ikke mottatt noen uttalelser til høringen. Etter 9. august gjelder de ordinære jakttidene.