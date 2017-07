Stenger Fylkesvei 715 i en uke

- Fv. 715 ved Øvre Vikvatnet blir helt stengt fra 8. august til 14. august. Omkjøring blir via Fv. 55 Malm. Omkjøring for kjøretøy over åtte tonn blir via fv. 720 Olsøya, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Dermed må alle som skal kjøre til Bessaker ta veien om Nord-Trøndelag.

Tunge kjøretøy på over åtte tonn må ta turen helt om Rissa.

Ny bro

I fjor kollapset Klavafyllinga i det prosjektleder Mats-André Lied i Vegvesenet beskriver som en «alvorlig hendelse».

- Vi fikk på plass en reservebro. Den skal nå erstattes med en permanent løsning, sier han.

Statens vegvesen beklager belastningen den lange omkjøringen får for lokalbefolkningen og andre trafikanter som benytter strekningen og nå må ta en omvei for å komme seg frem.

Vegvesenet skriver i pressemeldingen at de samarbeider tett med entreprenøren for at veien skal åpnes så tidlig som mulig.