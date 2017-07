Ønsker skole på Bortistu-tomta

Per Tronstad, Leksvik, er en av dem som har kommet med innspill overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune i spørsmålet om en felles videregående skole i Indre Fosen.

Tronstad mener det er best man samler seg om en felles videregående skole lokalisert på Bortist-tomta i Vanvikan.

Her er Tronstads innspill:

Kompetansebehov og hvordan dekkes disse av dagens videregående skoler

Disse to spørsmålene henger egentlig sammen.

Utgangspunktet må være hvordan disse behovene dekkes ved de to skolene i dag.

Så vidt jeg kjenner til har begge skolene fanget opp mye av det lokale kompetansebehovet innen arbeids- og næringslivet, kommuneforvaltningen og lokalsamfunnet forøvrig. Slike tilpasninger i undervisningstilbudet er lettere å få til ved mindre skoler som har en sterk lokal forankring.

Men dette fortrinnet vil en også kunne videreføre om man samler seg om en felles videregående skole for Indre Fosen med lokasjon Vanvikan.

Når det gjelder fremtidig kompetansebehov er det ikke så enkelt å se det i glasskula – men det er viktig og en stor utfordring å kunne være i forkant av utviklingen på dette området.

Vi ser at det skjer stadige endringer og omstillinger innen nærings- og arbeidslivet og det i økende tempo.

Derfor må vi skape en skole for fremtiden og som på en proaktiv måte oppdaterer sine undervisningsprogram slik at de er tilpasset det kompetansebehovet som lokalsamfunnet har til enhver tid.

Det er grunn til å tro at både landbruk og industri vil være tunge næringsaktører i Indre Fosen også i tiden fremover, og at dette også må gjenspeiles i skolens opplæringstilbud. Men en må nok være klar over at innen landbruk er det sterke etablerte fagmiljøer ved et par v.g.skoler i nærområdet som tidligere var rene fagskoler på dette området(Mære og Skjetlein) Begge skolene har en mer enn 100-årig historie som landbruksskoler, og det er ingen tvil om at forholdene ved de to skolene er særlig godt tilrettelagt for en studieretning innen naturbruk. Dette

tror jeg fortsatt vil veie tungt - også for ev. søkere fra Indre Fosen – når det gjelder skolevalg som har landbruksfaglig retning.

Innen industri er nok situasjonen en annen. Her har bedrifter både fra Rissa og Leksvik gått sammen og etablert det såkalte LIV-senteret i Vanvikan.

Dette fungerer i dag som et innovasjons - og utviklingssenter. Dette er jo i dag og vil fortsatt være en viktig samarbeidspartner- også for den nye lokale v.g. skolen.

Selv om en ikke nødvendigvis behøver å samlokalisere skolen med LIV-senteret, så vil det være et stort fortrinn at skole og kompetansesenter ligger i nærheten av hverandre.

Det ønsket vil jo oppfylles hvis skolen plasseres i Vanvikan sentrum hvor det da vil være en gangavstand på 8-900 meter mellom de to etablissementene.

Med den brede kontakt LIV-senteret har med industribedriftene i Indre Fosen, vil de også kunne bidra i arbeidet med å finne velegnede lærlingebedrifter

Som kjent er mye av denne utdanningen basert på erfaringslæring, og da er det viktig at en også kan tilby praksisopplæring i aktivt fungerende bedrifter.

Her tror jeg en skole i Vanvikan vil kunne tilby lærlingeplasser på høgt kvalitativt nivå og i et antall som ingen andre v.g.skoler i Fosen har muligheter til.

Konklusjon:

Jeg vil være forsiktig med å konkretisere kompetanseområder som bør prioriteres. Det er det nok arbeidslivet, kompetansesenteret og skolen som sammen må finne fram til. Kanskje vil «generalisten» med gode basiskunnskaper ha like så gode forutsetninger for å lykkes som «fageksperten» når man skal tilegne seg og ta i bruk ny kompetanse.

Etterutdanning og omskolering blir helt sikkert nødvendig og da er det viktig at både skole og arbeidsliv forstår hverandre og at de kan finne sammen.

Forventninger til skolen

Jeg representerer ingen gruppe/organisasjon eller samfunnsaktør og bør derfor avstå fra å svare på deres vegne. Men jeg tror en felles v.g.skole i Vanvikan ikke bare vil erstatte de to v.g. skolene i Rissa og Leksvik, men den vil kunne fremstå som en enda mer attraktiv skole for Fosen som

region - og kanskje også for Trondheim hvis man skaper spennende undervisningstilbud. Nærheten til teknologibyen Trondheim åpner her for mange muligheter

Kvaliteter skolen må oppfylle og lokasjon av skoletomt

Jeg kan ikke gå innpå noen forhåndsdiskusjon av studieprogram / fordypning / elevandel da det forutsetter at man kjenner tilstrekkelig godt til hvordan dette er lagt opp ved de øvrige v.g. skoler i regionen.

En må jo hensynta hvilke tilbud som gis ved andre skoler i nærområdet, og det kan vel ikke være slik at en skal konkurrere om de samme tilbudene for enhver pris. Men noen faste studieretninger må jo ligge fast også ved skolen i Vanvikan, og det er vel naturlig at disse overføres fra de skolene som skal legges ned.

Men som tidligere nevnt er det viktig at skolen selv arbeider proaktivt og finner fram til

studietilbud som er ønsket og som en finner hensiktsmessig å legge til skolen i Vanvikan. Innenfor det aktuelle skoleområdet ligger både et samfunnshus med amfi og et stort sceneanlegg som er godkjent av og rigget til bruk av Riksteateret. Likeså er det en stor innendørs flerbrukshall med både fotball- og håndballbaner, og flere andre aktivitetsrom. Dette er jo moderne anlegg som meget vel kan anvendes også til opplæringsformål. Når det gjelder lokasjon og tomtevalg i Vanvikan synes det å være nærmest optimalt å legge skolen til den såkalte «Bortistutomta».( gnr. 114/2) Den aktuelle parsellen er ca. 10-12 da og er tilnærmet ubebygd. Det eneste som står igjen av bebyggelse er det gamle gårdsanlegget.

Det er ingen landbruksdrift på gården, men jorda leies ut for grasproduksjon.

Parsellen ligger midt inne i Vanvikan sentrum med en gangavstand på ca. 200 meter til følgende etablissementer:

-Vanvikan skole (grunnskole 1 – 10 )

-Vanvikan samfunnshus (med riksteaterscene m.m.)

-Vanvikanhallen (flerbrukshall med fotballbane/håndballbaner/aktivitetsrom m.m.)

- Landgangen (hurtigbåtterminal /kro/restaurant/oppholdsrom m.m.)

- Avstand 8-900 meter til LIV-senteret (eget gangfelt)

Jeg er kjent med at det er arbeidet med andre alternativer – bl.a med plassering av skolen på Akjørga industriområde hvor bl.a. LIV senteret ligger.

Det er etter min mening mange grunner som taler mot en slik plassering av skolen.

Skolen bør ha nærhet til både eksisterende skoleanlegg, flerbrukshall, samfunnshus

og terminalområdet først og fremst fordi skolen i stor utstrekning vil være en direkte bruker av denne viktige infrastrukturen.(faktisk en integrert del av skolefasilitetene)

Ut fra trivselshensyn vil jo også Bortistutomta fremstå som langt mer attraktiv enn

industritomta som ligger på en steinfylling utover et sjøområde. Men det aller viktigste er kanskje at skolen kan bygges på en frittstående og ubebygd tomt med sentral beliggenhet og vakre omgivelser og en fantastisk fjordutsikt.

Her vil utbygger være sikret handlingsrom til å kunne ivareta skolens interesser og behov på aller beste måte.

Jeg antar at den aktuelle parsellen i gjeldende reguleringsplan har landbruk som bruksformål. Det medfører at en omregulering må endre arealbruken til annet formål, noe som vil kreve en mer omfattende reguleringsprosess. Det vil nødvendigvis ta noe tid, og derfor bør en komme i gang så snart som mulig.

Dette vil gi en løsning som er i tråd med intensjonsavtalen som ble enstemmig vedtatt som grunnlag for kommunesammenslåingen og vil gi en felles videregående skole som samle sett vil være til beste for den fremtidige Indre Fosen kommune. Likeså vil lokasjon av skolen til Vanvikan bety lettere tilgjengelighet for elever som kommer både fra Fosen og Trøndelag forøvrig.

