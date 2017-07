Bryggeutstillinga i Råkvåg i Rissa er en av de mest besøkte attraksjonene på Fosen sommers tid.

- Så langt har vi hatt et helt normalt år med tanke på besøk. Salget av kunst i juni måned var det beste på de siste fire årene. Salget henger selvsagt sammen med besøket, men det viser også at vi har truffet godt med de inviterte kunstnerne på utstillinga. Og så har været stor betydning. Vi merker det på besøket når det er skitvær ei helg. Da kommer folk, forteller Einar Spjelkavik som er leder for Stjørnagruppa som står bak Bryggeutstillinga.

Auksjon

Til helga går den årlige Anno-helga av stabelen i Råkvåg, og da skjer det litt ekstra på Bryggeutstillinga også.

- Lørdag skal vi ha auksjon av to bilder som har vært i Magne Sandøys eie. Det er ikke han som har malt dem. Halvparten av inntekta fra auksjonen går til Anno- helga, og den andre halvparten til Bryggeutstillinga, sier Spjelkavik.

Sildefiskemuseum

Nå er det også mulig å gå fra Bryggeutstillinga via ei gangbru til et nytt sildefiskemuseum som er under oppbygging.

Innen Bryggeutstillinga stenger dørene om en måneds tid regner Spjelkavik med at om lag 4000 betalende besøkende har sett den populære kunstutstillinga i Råkvåg.

LES OGSÅ: - Jeg leverte bilder for tre uker siden. Så har jeg sett på hyttetomter