– Jeg har sett en mårhund

Forleden skreiv vi at det så langt ikke er meldt inn observasjoner av mårhund på Fosen så langt i sommer.

Arne Jonassen fra Risvika i Bjugn leste om dette på i Fosna-Folket på nettbrettet sitt, og da kom han i hu en observasjon han gjorde for noen uker sia.

– Jeg fikk se noe som gikk over plena og forsvant inn i skogen, sier Jonassen.

Han sier han trur det finnes individer her på Fosen. Det han så verken lignet eller oppførte seg som noen katt eller noen grevling.

– Den virket breiere enn en katt, og den gikk ikke sånn som en grevling. Den var så lik en mårhund som det går an, mener Jonassen.

Bjugningen, som opprinnelig kommer fra Innherred, mener at det kan være stor sannsynlighet for at denne innførte dyrearten kan være til stede på Fosen. Han sier mårhunden ofte har et stort territorium å trampe rundt i, og at derfor mener det ikke er utenkelig at den at den finnes her.