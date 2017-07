- Det er stort sett for seint å sette inn tiltak nå. De fleste av kornåkrene har skutt, og behandlingsfristene når det gjelder sprøyting er gått ut. Det er også liten vits med overgjødsling. Der er det lite å hente. Da er det bedre å spare pengene på gjødsel til neste år. Nå får vi håpe vi unngår floskurer og legde, sier Magne Hårstad i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA.

Havren tåler mest

Han forteller at havreråkrene har tålt det våte og kjølige været bedre enn byggåkrene.

- Havren tåler slikt vær best. Den er litt mere hardfør enn bygg, men det er bygg det dyrkes mest av på Fosen, sier Hårstad.

Økologisk

De som kommer dårligst ut av denne sommeren er de som dyrker økologisk korn.

- De benytter husdyrgjødsel, og med det kjølige og våte været har det ikke vært den store omdanninga av gjødsla i jorda slik at plantene kan gjøre seg nytte av den. Når det nå blir varmere vær kan det bli litt omdanning, sier Hårstad.

- Veldig variabelt

Til tross for bløtt og kjølig vær mener Hårstad kornavlingene ikke vil bli så aller verst.

- Jeg har ikke grunnlag for å si noe spesifikt om Fosen, men for Trøndelags del viser prognosen at det kan bli litt under et normalår. Men det er veldig variabelt hvordan det står til i kornåkrene rundt om i Trøndelag, sier han.

