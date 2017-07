Folk vil vente med solcellepanel

– Folk ser kanskje ikke behovet for å produsere egen strøm. I tillegg kan nok enkelte synes at det er litt for dyrt og komplisert, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

Rundt 700 norske husstander har solcellepanel. Selv om det er relativt få husstander, ble mengden solenergi fra norske hjem i fjor firedoblet fra året før.

– I starten er det entusiastene som kaster seg på. Satt på spissen er de typiske solcelleentusiastene middelaldrende menn med teknisk interesse og god økonomi, sier Bråten.

Enklere og billigere

I Norge produserer solcellepaneler desidert mest i sommerhalvåret når strømmen er billigst, og mye mindre om vinteren når strømprisene er høyere.

Et solcelleanlegg koster mellom 50 000 og 150 000 kroner på et vanlig hus. Selv om det finnes flere støtteordninger, blant annet gjennom Enova og kommunene, er det neppe lønnsomt å investere i slike anlegg med dagens strømpriser.

Likevel tror ekspertene at interessen for egen solenergiproduksjon kommer til å ta av, før eller senere.

– Privat solenergiproduksjon vil bli enklere og billigere i årene som kommer. Prisen på solcellepaneler kommer sannsynligvis til å gå nedover, sier forskningsleder Hege Westskog i Cicero, Senter for klimaforskning.

Smitteeffekt

Også psykologiske faktorer kan medvirke til at solcellepanelene popper opp på norske hustak.

– Folk påvirkes av det andre gjør. Når svogeren eller naboen har solcellepanel, så oppstår det en smitteeffekt, og så tar det av. Dette vil forsterkes av at kostnadene faller. Vi kan få den samme utviklingen som med elbiler, sier Bråten i Statnett.

Enkelte steder i Norge er solforholdene gode.

– Det gjelder spesielt på Sørlandet og Østlandet som har flere soldager. Solcellepaneler fungerer også fint i kaldt og klart vær. Ulempen om vinteren er at dagene er korte og solinnstrålingen svak, sier Bråten.

Undersøkelsen:

7 % sier det er sannsynlig at husstanden kommer til å installere eller ta i bruk solcellepaneler/solfanger i løpet av de neste fem årene.

5 % tror de kommer til å ta i bruk jordvarme i løpet av de neste fem årene.

23 % tror de kommer til å ta i bruk varmepumpe i løpet av de neste fem årene.

11 % tror de kommer til å ta i bruk varmegjenvinner i løpet av de neste fem årene.

2 % tror de kommer til å ta i bruk pelletskamin i løpet av de neste fem årene.

(Kilde: Kantar TNS/Statnett)