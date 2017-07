- Tåka er litt kjip, men østavinden i morgen hjelper på

- Det ser ut til at tåken i ytre strøk og litt innover i fjorden letter utover dagen i dag. Tåka er litt kjip rett og slett, men østavinden i morgen hjelper på. Da blåser nok tåka bort, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Hun forteller at det er mulighet for regnbyger søndag kveld, men at det ser lovende ut for været den kommende tiden etter det.

Regnvarsel

Søndag er det regnvarsel for store nedbørsmengder i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det sier Andersen at Fosen med all sannsynlighet vil gå klar av.

- Lokalt blir det mye regn mange steder, men Fosen er ikke hardest rammet av det. Det er en mulighet for byger, men det kommer ikke så mye nedbør i området deres, sier hun.

Gode temperaturer

Etter en mulig våt kveld på søndag, sier meteorologen at det blir lite nedbør den nærmeste tiden, og at det kan bli ganske gode temperaturer fremover.

- Temperaturene er veldig avhengig av skydekket. Der det blir klart, og det kan det bli flere steder på Fosen, tror jeg temperaturen blir over 20 grader mandag og tirsdag, sier Andersen.

Vind

Skal vi tro prognosene fra meteorologene, virker det sannsynlig at det lave skydekket blåser bort.

- Utover i uka kommer vinden mer fra øst og nord. Det kan bli liten kuling utsatte steder tirsdag ettermiddag. Etter mulig nedbør tirsdag kveld, ser det også lovende ut etter det, sier Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.