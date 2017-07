Legeforeningen: – Forsikring kan føre til overbehandling

Foreningen organiserer fastleger og spesialister i allmennmedisin og er knyttet til Den norske legeforening. Den ledes av Petter Brelin som sier til Aftenposten at forsikringsordningene kan føre til unødvendige operasjoner.

I dag har tolv ganger så mange privat helseforsikring i Norge sammenlignet med for ti år siden. Over en halv million nordmenn har slik forsikring.

– Det kan høres ut som en god ting at mindre alvorlige skader diagnostiseres og opereres raskere. Det er det ikke alltid, sier Brelin.

Inntrykk

Han advarer mot at forsikringsbransjen bidrar til å skape et inntrykk av at rask behandling gjennom tilgang til private klinikker gir en bedre tjeneste enn det offentlige tilbyr.

– For eksempel er det slik at de fleste tilfeller av prolaps vil gå over av seg selv. Det krever en klok tilnærming fra helsevesenet hvor man tar seg tid til å vente og se om det går over med riktig trening, fremfor å operere med én gang. Kirurgiske inngrep innebærer en risiko for komplikasjoner og langt mer kompliserte ryggsmerter på lengre sikt, sier Brelin.

Han spør seg hvorvidt det bidrar til riktig tilnærming at den som tar beslutningen om å operere, også tjener på det økonomisk.

– Vi ser at det opereres hyppigere i det private, sier han.