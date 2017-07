Iskaldt og kjempeartig

Endelig er varmen kommet. Vi dro til Fosens svar på Copacabana, Austråttstranda, for å snakke med dem som bader – og dem som ikke helt tør.

-Gi oss et basseng

I tolvtida fredag var det ennå litt glissent på Austråttstranda, men stadig flere strømmet til.

-Gi oss et basseng med 25 grader, sier Tone Merethe Nysæter fra Oksvoll, på spørsmål om hvorvidt hun har tenkt seg uti vannet. -Det skal litt til for at jeg skal våge meg uti, ja.

Barna i storfamilien Nysæter, Ida Nysæter Bakken og Julie Nysæter Røstad, er mer optimistiske. En viss redsel for glassmaneter er kanskje viktigere enn frykten for lav temperatur i vannet. Det skal likevel ikke mye overtaling til fra journalisten før de våger seg uti, iallfall med tærne, om ikke annet for å komme i avisa.

Iskaldt eller varmt?

Vi finner også noen som allerede har vært i vannet. Victor og Maria Sandvold fra Toten er på ferie på Fosen, med mor Veronica og bestemor Anne Karin. Hele gjengen har prøvd å bade, bortsett fra bestemor. -Det måtte ha vært 20 grader, sier hun.

Hvor høy eller lav temperaturen faktisk er, vites ikke. Noen sier 12 grader, andre 14, ingen mer enn det. Om dette er nok eller for lite? Vel, alt er relativt.

-Det var iskaldt, sier Victor. -Det var varmt, sier Maria.

Men ingen av dem vil bade mer.

Turistattraksjon

Også de neste vi snakker med er turister. -Det er første gangen vi er her på Austråttstranda, sier Ingvild Lauritzen fra Trondheim.

-Jeg vil virkelig framsnakke denne stranda, og Fosen generelt. Vi har vært på Oksvoll på camping, og så skulle vi egentlig kjøre tilbake til byen i dag, men bilen begynte å riste så fryktelig. Nå kan vi bare kjøre den i små etapper i frykt for varmgang, så da ble det et stopp her på stranda, og det er jo bare perfekt på en slik dag.

Hun skal imidlertid ikke bade. -Det blir på søndag, når vi drar til Korfu, sier hun. -20 grader er et minimum for meg.

Igjen er det de yngste som ser ut til å være tøffest. Barna Jostein og Ingelin Bostad har vært uti, og konklusjonen er like motstridende også i dette søskenparet: -Iskaldt, sier Jostein. -Ikke kaldt, sier Ingelin.

Friskt

Ytterligere noen synspunkter får vi fra søstrene Gøril Marie Tyldum og Barbro Anita Tyldum, som kommer fra Brekstad, men bor i Trondheim. De er på Fosen med barna sine for å besøke slekta.

-Jeg har gode minner fra Austråttstranda, sier Gøril. -Vi var her mye i oppveksten. Den gangen var det riktig nok mye mer steinete her. Det var på tide at de fikk til ei ordentlig strand her. Nå har det jo blitt kjempefint.

Bading er hun mer skeptisk til. -Det kan jo være at jeg får behov for det om jeg sitter lenge nok i solsteika. Vi får se.

Søster Barbro Anita har derimot allerede vært uti. -Det var friskt, sier hun, i god trøndersk, underdrivende stil.

Sønnen Daniel Tyldum Kristiansen syns ikke det var det helt store å bade. -Kjedelig, sier han. -Ikke godt og varmt. -Varmt og artig, mener derimot søstera Ine Sofie.

Den største entusiasten er imidlertid Kaja Marie Tyldum Stenersen, som ennå er så lita at hun ikke kan ytre noen dypsindige analyser av badeforholdene. Men når muligheten byr seg til å bli tatt bilde av, hopper hun gladelig ut i vannet, og ser ikke ut til å være det minste plaget av temperaturen.

Om bare de voksne hadde hatt den samme entusiasmen.