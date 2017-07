Vidar og kona Jorun havnet i jordskjelvmareritt på Kos

Han og kona Jorun Fruseth er på ferie på ferieøya Kos i Hellas.

Ble kastet over kona

Cirka klokken 01.00 i natt våknet han av jordskjelvet. Han og Jorun lå da i 4. etasje på hotellet helt nede ved stranda.

- Vi våknet i 4. etasje av at jeg ble kastet over madammen. Vi måtte holde oss fast i sengeramma for ikke å fly i veggen. Det var umulig å gjøre annet, forteller Vidar.

To omkom

Skjelvet kunne merkes i hele regionen, men rammet byen Kos hardest. To turister omkom da deler av baren de satt på raste sammen. Den ene av dem var en svensk 27-åring, den andre en tyrkisk 39-åring.

Over 120 mennesker ble ifølge greske myndigheter skadd, blant dem flere nordmenn.

Utenriksdepartementet opplyser at tilstanden til en norsk mann er alvorlig.

- Full panikk

Etter å ha våknet i 4. etasje, hastet Vidar og Jorun ned og ut av hotellet.

- Skjelvet sto på i 40 sekunder sies det, men alt for lenge etter min smak. Når det stoppet, tok vi med det mest nødvendige og sprang ut. Vi tok beina fatt 3,5 kilometer opp i åsen som ligger 60 meter over havnivå. Det var full panikk i byen. Alle med bil og skuter kjørte i panikk, forteller han.

Uskadd

Fosna-Folket kommuniserer med leksværingen over Facebook. Han opplyser at det går bra med han og kona.

- Jeg vil tro du hadde litt nerver?

- Jeg rakk ikke å tenke på nerver, svarer Vidar.

Han opplyser at det ikke var store ødeleggelser på hotellet han lå på.

- Bare sprekker i veggene, opplyser leksværingen.

Han og kona hadde vært på ferie i én uke da hendelsen skjedde. De to skulle egentlig reise hjem i dag. Nå blir avreisen noe forsinket.