Her kommer den nye scenen

Arbeidet med å bygge ny scene i Meieriparken i Brekstad sentrum er i gang.

Ungdomsrådet i Ørland kommune har ønsket seg en scene i parken, noe politikerne også har bevilget midler til.

Det er FosenHus som står for utbyggingen, og prosjektet skal etter planen være ferdig før utgangen av september.

Flerbruk

Arkitektfirmaet Tegn_3 har utformet scenen. De ser for seg at publikum kan sitte i amfiet like ved de som står på scenen, eller at hele amfiet kan benyttes til større scenenummer.

Når scenen ikke er i bruk, inngår den i parken på lik linje med de andre leke apparatene.

Det er et lite lagerrom og en garderobe tegnet inn i den overbygde konstruksjonen, slik at utstyr til oppsetninger kan stå innelåst.