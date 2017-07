Heldigvis mest flått-forebygging

Som tidligere omtalt i Fosna-Folket, er flåtten et stort problem på det skogrike Fosen. En hittil forholdsvis kald sommer gjør ingen forskjell i så måte: Flåtten trives uansett.

Lengre sesong

- Uten at jeg har konkrete tall for hånden, så er det vår bestemte mening at det har vært en økning de senere årene, sier Nordløkken.

- Det dette har med å gjøre, er nok særlig at sesongen for flåtten har blitt lengre: Vi ser nå at den kommer tidligere på året enn den gjorde før, og holder ut lengre utover høsten.

Nordløkken mener at problematikken heldigvis er nokså godt kjent blant eiere av hund og katt, noe som gjør at folk er flinke til å skaffe de gode, forebyggende medisinene som finnes, blant annet tabletter og en påflekkingsvæske.

- Likevel kommer det folk innom med kjæledyr som er angrepet av flått, forteller Nordløkken.

- Det blir da en betennelse der flåtten har vært.

Smittebærer

Videre frykter man at flåtten kan bære med seg infeksjonssykdommer.

Den skumleste er som kjent borreliose.

- Den er ikke vanlig, sier Nordløkken.

- Men senest i fjor fikk en katt her på Fosen bekreftet borreliose.

Det er store lokale forskjeller i forekomsten av flått.

- Bor du med kjæledyr i områder der det generelt er mye flått, bør du ta kontakt med veterinær for å skaffe medisiner, sier Nordløkken.

- Det er også slik at dersom kjæledyrene får flått, så er det lettere for at flåtten kan komme seg over på menneskene rundt dem.