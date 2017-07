Politikerne vedtok «tomt kjøpesenter»

I siste kommunestyremøte før sommerferien fremmet Bjugn arbeiderparti et forslag om å stille kommunens arealer på Seterstranden til disposisjon for bygging av nytt kjøpesenter.

Dette kommer i tillegg til eksisterende planer om bygging av nytt kjøpesenter i strandkanten eller oppgradering av Bjugn-torget.

LES MER: Trekantdrama om nytt kjøpesenter

I forslaget (kommunestyresak 42/2017 Tomt kjøpesenter) står det at "Bjugn kommune stiller sine tomteområder på Seterstranden til disposisjon som Bjugn kommunes bidrag til egenkapital i prosjektet om det er ønskelig å benytte disse tomtearealene. Det er like aktuelt med et rent salg".

Om kjøpesenteret skal settes opp på dette området, må det først gjøres omfattende grunnarbeid. Mellom to og fire mål må sannsynligvis pæles og fylles ut. Det står i dag flere boliger på eller nært ved området.

Videre i forslaget står det at "Bjugn kommune kan også i prosessen velge å stille bestemte krav til senteret som kompensasjon for tomtearealer kommunen eier. Dette kan være arealer i bygget, estetiske forhold, leiligheter om dette blir aktuelt."

Seterstranden er området på høyre side av veien der hvor fylkesvei 710 møter fylkesvei 131.

Området er regulert til næring, ifølge Bjugn kommunes detaljreguleringsplan 2013-2025. Ti eiendommer berøres av en eventuell omregulering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.