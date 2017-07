Blir hun første fosning i verdensrommet?

Ordet astronaut er satt sammen av de greske ordene astron og nautes . Astron betyr stjerne, mens nautes betyr sjømann.

I august kan ei 17 år gammel jente fra Brekstad ta de første små stegene til å bli norges neste stjernesjømann .

Tara-Elèn Tilrem har nemlig fått plass på European Space Camp i 2017!

– Sjansen var veldig liten for å få være med, så det tok litt tid før jeg bestemte meg for å søke, sier hun til Fosna-Folket.

Universet

Resten av gla'historien sier seg selv. I august skal hun, sammen med 28 andre, lære mer om universets små og store mysterier.

Selv hadde ikke den fysikk-interesserte 17-åringen hørt om campen; det var foreldrene som ba henne sende en søknad. Først til space campen, så til fylkeskommunen.

– Fylkeskommunen dekker flyturen til Andøya i Nordland, mens campen koster meg ingenting.

Favorittfilmen hennes er Interstellar , med Matthew McConaughey. På filmlerretet er jorda rammet av en plantesykdom som ødelegger atmosfæren, og hovedpersonen må ut i verdensrommet på jakt etter andre beboelige planeter.

– Jeg drømmer egentlig ikke om å bli astronaut. Først og fremst vil jeg drive med noe innenfor astronomi, og være med på å oppdage nye ting.

Astronomi. Astro betyr, som vi husker, stjerne, mens nomos betyr lov. Astronomi er altså den vitenskapelige studien av himmellegemer. Tara-Elèn har bare ett år igjen på Fosen videregående skole, og har ikke helt bestemt seg for veien videre.

– Jeg har tenkt på kanskje å studere på et universitet. Fysikk først, for så å spesialisere meg videre. Innen astrofysikk, for eksempel.

Liv i rommet?

– Tror du på liv et annet sted i universet da?

– Jeg tror det kan være mulig å flytte en liten koloni mennesker til en annen planet, for så å begynne på nytt der. Kanskje ikke på Venus, for der er det altfor varmt, etter at det skjedde en feil med drivhuseffekten, men kanskje på Mars. Problemet med Mars er at det mangler magnetfelt, så man er ikke beskyttet mot stråling. Man måtte i så fall bodd under overflata, i gruver eller noe som ikke slipper inn strålingen.

I filmen Interstellar reiser astronautene til Saturn i håp om å finne et beboelig habitat.

– Jeg tror det er veldig liten sjanse for å kunne bo på Saturn eller Jupiter. De planetene består jo nesten bare av gass. Kanskje det går an å bo på en av månene.

– Og så tar det jo kanskje to år å reise dit.

Vitenskapen

Fysikkinteresserte Tara-Elèn starter på sitt siste år på Fosen videregående skole denne høsten. Hun interesserer seg for alt som er relatert til universets små og store mysterier. På fritiden liker hun å trene og lese fantasy- og science fiction-bøker. Når hun ser på TV går det stort sett i filmer og dokumentarer om verdensrommet.

– Er du religiøs?

– Nei, jeg tror ikke på gud, absolutt ikke. Åndenes makt? Nei, det har jeg aldri sett. Klarsyn og sånt, det er bare tull.

European Space Camp er en internasjonal romfartscamp for ungdom i alderen 17 til 20 år, som hvert år arrangeres på Andøya Space Center. I år avholdes campen fra 6. til 13. august. 29 ungdommer fra hele verden skal, blant annet, jobbe sammen i en hel uke om å bygge sin egen rakett, som skytes opp mot slutten av oppholdet.

– Jeg gleder meg til å lære nye ting, og møte folk som har de samme interessene som meg.

Space Camp

Gjennom hele oppholdet vil deltakerne arbeide med og undervises av noen av Europas fremste forskere og ingeniører, innen feltet.

Hvert år søker svært mange realfagsinteresserte ungdommer om å få delta på camp-en. For å komme gjennom nåløyet må kandidatene skrive sin egen søknad, før de blir plukket ut. Gode engelskkunnskaper er også en forutsetning.

– Det var foreldrene mine som sa jeg måtte søke. Jeg har aldri vært så lenge alene borte hjemmefra før, men det går nok bra.

Campen arrangeres på Andøya, i Nordland, som sannsynligvis er verdens nordligste rakettoppskytingsbase.