Nye ferjekaier til 118 millioner

Det opplyses i en pressemelding at HAK leverte det billigste tilbudet på 118 millioner kroner.

Oppstart i høst

HAK velger også å ta med seg Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern som grunnentreprenør på prosjektet.

- Vi regner med at entreprenøren starter arbeidet tidlig i september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke trafikantene. Tidlig i perioden vil sene avganger bli innstilt for å få utført sprengningsarbeider på Flakk under sjønivå, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen i Statens Vegvesen i en pressemelding.

Nye ferjer

Årsaken til at ferjekaiene i sambandet Flakk – Rørvik må ombygges, er at nye el-ferjer skal settes i drift fra 1. januar 2019. Det er da FosenNamsos sjø som overtar driften av sambandet. De nye ferjene skal lade når de ligger til kai.

Les mer om ferjekaiene: