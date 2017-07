– Ikke alt er blitt bedre

I disse dager skal ei hver lita koie, bu, hytte eller en kåk tildeles en egen offisiell adresse – gjerne med vegnavn og nummer.

– Sjøl bygninger som ligger for seg sjøl inne på fjellet vil få en adresse. De som er lang unna veg vil få områdenavn, forteller Aune.

Utrykning

Vedtaket er gjort i medhold av Matrikkelloven av 17. 06. 2005 kapittel 4 § 21 og tilhørende forskrifts kapittel 12 § 49-59 samt kommunal forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting.

Hensikten med den offisielle vegadressen er at den skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

– Det er viktig for utrykningsetatene, sier Aune.

Liten betydning

Reineier Haugen sier det har lite betydning for ham om hytta har fått adresse eller ikke. Han har ikke tenkt noe særlig over saken, og har ikke gjort seg opp noen formening om det. Fra før av har eiendommen gårdsnummer 19 og bruksnummer 84. Det har vært tilstrekkelig for det offentlige så langt. Nå har de altså bestemt at det også må være en adresse. Den nye adressen blir Norddalsveien 2190. Hytta ligger ved det som var den gamle vegen over Momyrstua. Den kom like etter at Haugen begynte å bruke reindriftsområdet på Nord-Fosen. Den nye vegen er en forbedring, men Haugen mener at det finnes gode eksempler på at ikke alt har gått framover.

– Før i tida hadde vi 450-telefoner. De hadde dekning over alt. Nå har vi ikke dekning lenger. Det er ikke alt som blir bedre, sier han.

Med andre ord, om han skulle få behov for å ringe nødetatene, kan han ikke lenger ringe dem fra hytta.

Vegløst

I følge matrikkelforskriften § 57 og kommunal forskrift pkt.4-1 er hjemmelshaver ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret. Det forutsettes at husnummerskilt settes opp så snart som mulig etter at adressevedtaket er meddelt.

Det gis ikke høve til å klage på at en får en adresse, om en ikke har hatt det fra før av. Derimot kan det klages på hvilken veg eiendommen skal ha adresse til og eventuelt feil tildelt nummer.

Aune forteller at arbeidet med å navngi eiendommer som ligger i vegløse områder tar til for fullt til høsten.