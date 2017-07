På speiderleir i Bødø

Her er en rapport som Gisle H. Bedin og Ingrid Gauslaa Hårstad har skrevet fra leiren i Bodø:

8000 speidere fra hele landet og 1000 utenlandske speidere fra 32 land er nå hjemme igjen etter ei helt vill leiruke i Bodø.

Landsleir arrangeres hvert 4.år av Norges Speiderforbund og i år var temaet en «helt vill leir» under midnattsola i Bodø. Målgruppen for landsleir er speidere i alderen 10 til 15 år samt rovere 16år ++. Mange års forarbeid og utallige dugnadstimer har gjort en slik leir mulig. Gjennom en uke reises teltleir med portaler, bord, benker, kokefasiliteter, oppvaskstativ og det som for øvrig trengs.

Det meste blir bygd på stedet av raier, bakhon og surretau. Speidergruppene fra Åfjord og Rissa med tilsammen 37 speidere og ledere slo i år ressursene sammen og samarbeidet om felles troppsområde.

Speidergruppene fra Vanvikan, Rissa og Åfjord fikk god hjelp fra velvillige foreldre og Trønderbilene med busstransport til og fra Bodø. Stemninga på tur opp til leiren var preget av forventning og iver blandt speiderne. Ei leiruke som har aktiviteter døgnet rundt i midnattsola krever mye av både speidere og ledere. De fleste sov godt på bussen hjemover.

Uka ble begivenhetsrik med ulike aktiviteter på leirområdet, seiltur med speiderskutene (som hadde seilt opp fra Sørlandet) og overnattingstur i områder rundt Bodø (haik). Under leiren ble det også tid til besøk på Hovedredningssentralen og i Nordlandsbadet. Under åpnings og avslutningsleirbål var det konsert med kjente artister som Innertier, Amanda Delara og Sandra Lyng. Det ble under leiren arrangert en egen markedsdag med myntenheten «sol» der speidergruppene tilbød aktiviteter og salg fra sine troppsområder mot «soler» (trekuler) som betaling. Åfjord/Rissa solgte tyrkerknopper og hadde knutekurs, speiderspa og sukkerspinnmaskin. I tillegg ble det mange turer innom leirens markedsområde som hadde kiosk, flere cafeer, lederkro, dropp inn aktiviteter og speidernes egen butikk Speidersport.

Flere troppsområder fikk i løpet av leiren både "innlagt vann" og "flislagt kjøkken" (det ble forholdsvis mye regn..) Speiderne tar litt regn og gjørme med godt humør og ser muligheter i stedet for å sutre over situasjonene. Vi hadde flaks med vårt område og holdt oss for det meste tørre på beina.

Å delta på landsleir gir mange gode minner og øving i å mestre nye ferdigheter og utfordringer. Speiderne organiseres i patruljer som ledes av en patruljefører (Peff) som er blandt de eldste speiderne i patruljen. Peffene kurses slik at de er i stand til å lede jevnaldrende og yngre speidere til å møte utfordringer på tur og i leir uten at voksne ledere er fysisk tilstede. På denne måten utvikles speiderne til tidlig å ta ansvar for seg selv og andre. Speiderbevegelsen er verdens største barne- og ungdomsorganisasjon og møter med utenlandske speidere på leir er med på å utvikle gjensidig kulturforståelse.

Nå gleder vi oss til neste landsleir om fire år og vil bruke ventetiden til lokalt speiderarbeid i gruppene og sammen med andre grupper på turer og leirer i mindre målestokk. Speiderne som er født mellom 2001 og 2005 har i 2019 mulighet til å delta på verdensspeiderleir i USA der det forventes at opp mot 50 000 speidere fra hele verden vil møtes under mottoet «Unlock a new world».

En slik landsleir som vi nettopp har opplevd gir motivasjon til fortsatt godt speiderarbeid og vi ønsker nye medlemmer velkommen til våre speidergrupper i Fosen.