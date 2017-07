Vant fiskekonkurranse med storsei

Hele 41 fiskere var påmeldt til konkurransen, som foregikk fra klokken 12 til klokken 16. Værgudene innfridde, og det ble en flott dag med gode forhold på havet for de ivrige fiskerne.

Størst fisk og flest sorter

Konkurransen gikk ut på å få størst fisk, og flest sorter fisk. Deltagerne ble delt inn i to grupper, de yngste deltagerne på under 15 år stilte i egen klasse.

Det ble tatt mye fisk, og flere av fiskerne fikk fire forskjellige sorter. De måtte dermed dele førsteplassen i klassen flest sorter, og premiene ble fordelt ved hjelp av loddtrekking.

Fiskestang i premie

Av fiskeslag ble det tatt blant annet sei, torsk, lyr, lange, brosme, uer og hyse. Største fisk var det Per Overrein som fikk, en sei på godt over ti kilo. For det vant han ei fiskestang, og det ble også delt ut flere premier sponset av det lokale næringslivet i Bjugn kommune.

Fornøyd arrangør

- Samtlige i Bjugn jeg spurte stilte med premier, og yr.no stilte med strålende vær. 41 deltakere og mange fornøyde folk møtte opp. Om kvelden var det sommerfest på skolen. Det var en travel dag på Tarva, sier pubeier og fikskonkurransearrangør Edvin Dvybvik.

Øverst i saken kan du bla deg gjennom bilder fra fiskekonkurransen!