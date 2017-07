Mistenkt for ruskjøring

Klokken 01.30 natt til søndag fikk politiet henvendelser fra vitner i Steinsdalen i Osen som meldte om det de mente var en bilfører som kjørte i beruset tilstand.

- Vi sendte en patrulje hjem til føreren som var en mann i 20-årene. Han nektet for å ha vært beruset under kjøringen, men en blåseprøve ga utslag. Han ble derfor tatt med for blodprøvetaking, opplyser operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.