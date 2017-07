Kan bli ombygd til leiligheter

Det er Ioc Eiendom AS med Karl Johan Kopreitan i spissen som står som eier av Leksvik hotell. Kopreitan har tidligere hatt planer om å gjøre om deler av bygget til leiligheter, uten å ha lykkes med det. Han har også søkt om å få opprette et midlertidig asylmottak på hotellet, noe Leksvik kommune sa nei til.

Skal i møte med kommunen

Nå er Kopreitan i dialog med kommunen om å bygge omsorgsleiligheter for kommunen i den østre delen av hotellbygget.

- Vi skal ha et møte med kommunen etter ferien. Det dreier seg om at vi kan bygge en liten håndfull med omsorgsleiligheter i tillegg til vanlig leiligheter for salg. Totalt tenker vi det det kan dreie seg om åtte til ti leiligheter. Får vi til dette, kan det gi grunnlag for å gjøre noe med selve hotelldelen av bygget også, sier Kopreitan.

- Har tro

- Er dere avhengige av at kommunen kjøper omsorgsleiligheter for at det skal skje noe med det gamle hotellbygget?

- Ja, det er rett å si slik. Men jeg har tro på at vi skal få til dette. Det må snart begynne å skje noe med bygget, sier Kopreitan.

