Seks mistet lappen på én uke

Etter at den mikroskopiske potetålen ble oppdaget i jorda på Storfosna i 1987, ble det opprettet en 30 års karantene, med strenge tiltak for å unngå videre smitte. Det har man greid. Men håpet om å kunne erklære Storfosna fri for potetål i 2017, ble ikke innfridd. Å unngå smittespredning blir derfor fortsatt viktig framover.