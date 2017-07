I helga kommer en gammel kjenning på besøk

Er du like hvit i huden som Moby Dick? Har du like mye rim i barten som julenissen? Er du like desperat etter sommervær som en bergenser? I så fall bør du bruke lørdagen godt.

- Det blir fint vær på lørdagen; rett og slett. Det er den vi må satse på, forteller Meteorologisk institutt.

Super Saturday

Og så er det slutt, i hvert fall for denne gang.

- På søndag er det et lavtrykk som nærmer seg kysten. Det fører til regn utover ettermiddagen før det skyer over.

Tendensen fortsetter inn i neste uke.

- Det blir nok ikke noe storvarme. På lørdag blir det mellom 16 og 18 grader. Når regnet kommer, faller temperaturen også, kanskje helt ned til 10 til 12 grader. Det temperaturnivået holder seg inn i neste uke.

Tropevarme?

- Skulle det ikke bli sommer nå da?

- Det er håp om at det kan bli bedre inn mot neste helg. Prognosene er usikre, så det er for tidlig å si noe sikkert. Vi må bare nyte de flotte agene som kommer innimellom.

- Blir det tropenatt snart?

- Haha, nei, nei. Det blir nok ingen tropenatt ennå, nei.