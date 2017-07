Trøndelag stemte mot Roan-Åfjord

- Det er en litt merkelig situasjon. Jeg har gjort meg noen tanker rundt at enkelte partier behandlet sammenslåingen vår som bruk av tvang, sier Roan-ordfører Einar Eian (H).

Da Stortinget stemte over kommunesammenslåingene 8. juni, vedtok de at Ørland og Bjugn skulle bli slått sammen med tvang.

Åfjord og Roan fikk også lov til å gjennomføre sin frivillige sammenslåing, men om bare representantene for trøndelagsfylkene hadde stemt, hadde det ikke vært tilfellet.

LES OGSÅ: Behandler sammenslåing av Åfjord og Roan som bruk av tvang.

Trøndelag mot

Representantene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne stemte alle mot at Åfjord og Roan skulle slå seg sammen. Dermed stemte ni av de totalt 15 trønderske representantene mot sammenslåingen.

- Jeg antar at de som stemte mot og begrunner det med at de er mot tvang i kommunesammenslåinger har sett at Åfjord også har en intensjonsavtale med Bjugn de har uttalt at de foretrekker. For Roans del kan det ikke være snakk om tvang, sier Eian.

Synsing

Eian sier Roan ikke ble kontaktet av representanter på Stortinget for å høre om de opplevde at kommunesammenslåingen ville bli tvunget på dem dersom den ble vedtatt. Han har heller ikke oppfattet noen som helst signaler fra Åfjord som skulle tilsi at de ser på sammenslåingen som tvang.

- Det ser litt ut som synsing rett og slett. Det er litt rart at noe som har så store konsekvenser og som vedtas av representantene i Stortinget er basert på synsing, sier ordføreren.

- Det gikk heldigvis bra, sier Einar Eian, som kan være glad for at det ikke bare var de trønderske representantene som bestemte de nye kommunegrensene på Fosen.

Roan og Åfjord ble vedtatt sammenslått fra 1. januar 2020 med 96 mot 73 stemmer.