Tar du sjansen på å bli blaut i Bessaker?

Fra fredag 14. juli til søndag 16. juli arrangeres Fiskefestivalen på Bessaker for 38. gang.

På det rikholdige festivalprogrammet står, foruten mye fisk, blant annet konserter, skjenk, god mat, ekspedisjoner, dans, konkurranser for liten og stor og lotteri.

På søndag er det, for mange, klart for festivalens høydepunkt, for den som våger å «ta sjansen». Vinneren får ti tusen kroner.

– Det gjelder å lage litt show rundt det. Det er vel enkelte som bruker litt vel mye tid på det. De med den fineste båten og mest show vinner, sier festivalsjef Ida Basmo Pettersen.

I denne konkurransen er det en maks-kapasitet på femten deltagere.

Fiskekonkurranse

Hele festivalen arrangeres omkring havnebassenget nede ved butikken og fotballbanen. Det bor ikke mange hundre i bygda, men til festivalen regner festivalsjefen med at det kommer rundt fem tusen besøkende.

– Det kommer til og med folk fra byen for å bli med på dette, sier Pettersen, og da snakker hun ok ikke om Brekstad by.

På lørdag arrangeres flere fiskekonkurranser. Den klassiske; hvor det gjelder å hale i land den tyngste fisken, men også en annen, med en original tvist.

– Vi kaller konkurransen for «dagens fangst», der det gjelder å få en fisk som er vanskelig å få. En spesiell type fisk. Det avsløres lørdag formiddag hvilken fisk det blir.

Deltagerne kan bruke egen båt, leid båt eller fiske fra land. De mest vågale kan også bruke «ta sjansen»-farkosten.

– Også håper vi jo at Hurtigruta stikker innom. De pleier å gjøre det. Vi har prata med skipperen, men det kommer jo litt an på om de er i rute.

Dans og musikk

Festivalsjefen garanterer for god stemning. Trubadurene Tor Inge Sundet, Jan Borseth og Bjørn Fjeldvær holder stemninga ved like før sola går ned, før de overlater det musikalske ansvaret til Katastrofe, Rotlaus og Contrazt.

– Da blir det dans på taket. Mottoet vårt er at folk skal kjenne at vi ønsker å ha dem på besøk, sier Pettersen.

For å få til det er all mat hjemmelaget, med blant annet bacalao, fiskekake, fiskesuppe og burger på menyen.

Helt til sist, før festivaldeltagerne sendes trygt hjem, er det lotteri med festivalens hovedpremie.

– Vi lodder ut en åfjordsfæring. Det er en liten seilbåt i tre. Alle som kjøper lodd kan vinne.

Det totale premierbordet har en verdi på over to hundre tusen kroner.