Sea King måtte redde mann på fjelltur

Det var i 22.00-tiden at mannen ble reddet.

- Han var på fjelltur. Så hadde han rett og slett gått seg helt tom for krefter. Han var i ganske dårlig forfatning og var ikke i stand til å komme seg ned selv. Han var kald og frossen, opplyser operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt.

Øst for Reppkleiv

Det var ved Repptjønna i fjellet øst for Reppkleiv i Roan at mannen gikk tom for krefter.

- Dette er et stykke inn i fjellet. Mannen ringte AMK og varslet ifra, forteller Hjulstad.

- God kontroll

En Sea King ble sendt til området. I tillegg var det lokale brannvesenet på vei inn i fjellet, i tilfelle helikopteret ikke klarte å lande.

- Vi hadde god kontroll på mannens eksakte posisjon. Det var veldig bra at Sea King-en fikk berget ham ut, påpeker Hjulstad.

Han opplyser at mannen ikke er skadet på noe vis etter fjellturen.