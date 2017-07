Nå er det bestemt hvem som får bygge flerbrukshuset

Arbeidsfellesskapet Bakøy-Stjern DA trakk det lengste strået.

Samspillsfase

- Vi har hatt en tilbudskonkurranse hvor tre kvalifiserte entreprenører var med. Vi valgte Arbeidsfellesskapet Bakøy-Stjern DA, og nå skal vi inn i en samspillsfase med dem med mål om å inngå en endelig avtale. I løpet av denne fasen, som har oppstart 5. august, skal vi gå i dialog med dem for og optimalisere prosjektet. Da skal vi se på løsninger og kostnader, sier ordfører Steinar Saghaug (H).

Oppstart i høst

Byggestart for flerbrukshuset, som blant annet skal innholde basseng, er planlagt til seinhøsten i år.

- Totalkostnaden for hele prosjektet, som omfatter flerbrukshuset og ulike vegløsninger som må på plass av den grunn, er på 137 millioner kroner, opplyser Saghaug.

HENT AS og FuglesangDahl AS var de to andre entreprenørene som ønsket å bygge flerbrukshuset i Leksvik.

