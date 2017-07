Mange bryter loven når de øvelseskjører

I Norge har 16-åringer lov til å øvelseskjøre. Men bare så lenge visse kriterier oppfylles.

De fleste vet at det skal komme tydelig frem - med en rød «L» på bakruta - når det foregår øvelseskjøring. Men det er ikke nok, i følge loven.

Kriterier

Hvem som helst kan ikke være ledsager og veileder på øvelseskjøring. For det første må vedkommende være over 25 år. For det andre må ledsageren ha hatt førerkortet i minst fem år, uavbrutt.

I tillegg må ledsager også bruke et ekstra sladrespeil, for å kunne følge med på hva som skjer bakover.

– Det er ledsageren som regnes som «føreren» av bilen, og står som ansvarlig hvis noe skulle skje, sier Jan P. Johansen i Statens vegvesen til Fosna-Folket.

Men det er ikke bare til ledsager det stilles krav. Det er nemlig ikke nok at føreren er over 16 år, slik mange kanskje tror.

– For at man skal kunne øvelseskjøre må man oppfylle én av to ting. Man må enten ha trafikalt grunnkurs eller være over 25 år.

Trafikalt grunnkurs

Sagt med andre ord: en 16-åring som ikke har trafikalt grunnkurs, har ikke lov til å øvelseskjøre. Unge personer som allerede har et eller annet førerkort, for eksempel til traktor eller moped, trenger ikke å ta grunnkurset.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor). Kurset er i alt på sytten undervisningstimer.

Kurset må gjennomføres på en trafikkskole (man må være minst 15 år) eller i regi av offentlig skole (i 10. klasse), og må fullføres før man begynner å øvelseskjøre.

– Jeg vil også anbefale at man tar en kjøretime hos en kjøreskole før man begynner å øvelseskjøre. Slik får man vite hva man som kan være lurt å jobbe med, før man starter med nyttig mengdetrening på privaten, sier Johansen.

Internasjonalt

– Hva med de som flytter til Norge, og turister på ferie?

– Det er ikke noe innbytte i førerkort. Men det er en tre måneders regel som gjelder for de som er her på ferie. Flytter man til Norge fra utlandet må man følge akkurat det samme opplegget, og ta alt det obligatoriske.

Johansen legger til at det nødvendigvis ikke vil være nødvendig med et like stort antall kjøretimer.

Det er kun tillatt å øvelseskjøre innenfor Norges grenser.

Automatgir

Flere og flere nye bilførere kjører opp med automatgiring. Dette gjør veien inn i bilførernes verden enklere, men det er ikke lov å kjøre bil med manuell giring før man har gjort en utvidelse i førerkortet, med ny oppkjøring med manuell giring.

– Dette er naturlig. Det selges flere og flere biler med automatgir, og alle el-biler har jo automatgir, sier Johansen.

Den røde «L'en» fås gratis på biltilsynet. Den kan også lastes ned fra nettet og skrives ut, eller den kan tegnes for hånd.