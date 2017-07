Her har de flest klimarekorder

Ikke så mange, dessverre. Plassert verken veldig langt sør eller veldig langt nord i Norge, uten de ekstremt høye fjellene eller dype dalene, har ikke Fosen en eneste viktig nasjonal klimarekord å vise til. Så det gjør jo livet enda litt tristere.

Åfjord med viktige bidrag

Men i sørtrøndersk sammenheng har da Fosen noen rekorder. Det interessante er at alle disse skriver seg fra en og samme kommune, nemlig Åfjord.

Momyr i Åfjord har den høyeste registrerte årsnedbøren i Sør-Trøndelag siden statistikkenes begynnelse i år 1900, nemlig 3218 mm. Den ble registrert i 1973. Rekorden i Norge innehas av Brekke i Sogn, med hele 5596 mm. Den ble registrert i 1990.

Lysvatnet i Åfjord har den største registrerte snødybden i Sør-Trøndelag gjennom tidene, 329 cm., registrert i mars 1940. Den nasjonale rekorden har Grjotrusti i Hordaland, utrolige 585 cm., registrert i april 1918.

19,8

Åfjord har også den høyeste månedsmiddeltemperaturen i Sør-Trøndelag, registrert så sent som i juli 2014, da det var intet mindre enn 19,8 grader i snitt. Rekorden nasjonalt har Oslo, fra juli 1901, da det var 22,7 grader i snitt.

Det er vel lite sannsynlig at varmerekorden blir slått nå i juli 2017. Da er det nok større sjanser for å nærme seg årsnedbørsrekorden, for ikke å si snødybderekorden.