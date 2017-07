Skulle han finne sin egen øy?

Hva gjorde bukken i sjøen? At elg, hjort og rådyr legger ut på svømmetur i sjøen, er langt fra uvanlig, opplyser rådgiver Edmar Bakøy på Ørland og Bjugn landbrukskontor når Fosna-Folket ringer.

Konkurranse

- Det er veldig til konkurranse om revirene i parringstida, opplyser han.

Et revir er et avgrenset geografisk område som for eksempel en rådyrbukk anser som sitt.

- På reviret har bukken kontroll på mat og hunnene i parringstida, forklarer Bakøy.

- Ledig øy

Det er kun én bukk per revir. Kampen om å ha sitt eget område, kan derfor tvinge enkelte bukker til sjøs.

- Det kan være at bukkene legger på svøm for å finne en ledig øy hvor det ikke er andre bukker. Det er også mulig at en bukk blir presset på sjøen av en annen bukk, forklarer Bakøy.

Strøm

Både hjorten, elgen og rådyret er dyktige svømmere. Sterk strøm kan imidlertid spille dyrene et puss. I tillegg kan bølger fra båter føre til problemer under svømmeturen. Bakøy opplyser videre at bukkene ikke svømmer ut til hvilken som helst øy.

- De svømmer til øyer som de ser fra vannkanten. Tarva er for eksempel veldig lav, så det er ikke så mange som svømmer mot den.