Det er Utdanningsdirektoratet som har publisert fraværstallene for elevene ved de videregående skolene i Norge.

Opptatt av fravær

- Fraværet har gått ned, men vi har ligget forholdsvis lågt før også. Fraværsproblematikken er noe vi arbeider med hele tiden. Vi er en liten skole, så om vi har enkeltelever med mye fravær vil det gi store utslag, sier rektor Borghild Husdal Buhaug ved Leksvik videregående skole.

De foreløpige tallene viser et fravær på fem dager og fem enkelttimer for elevene ved Leksvik videregående skole i skoleåret 2016/2017. I de to foregående skoleårene lå tallene på seks dager og 10 enkelttimer.

Gjennomsnittet for de videregående skolene i Nord-Trøndelag lå på tre dager og åtte enkelttimer i skoleåret som nå er avsluttet.

- Ikke bra

Fraværsgrensen på ti prosent for enkeltfag som ble innført i fjor har ført til at færre pulter står tomme i klasserommene. Det merkes også i Leksvik.

- Den nye fraværsregelen har hjulpet, men vi ser også at småsyke elever med feber og hoste dukker opp på skolen fordi de er redde for å få fravær. Det er ikke bra, sier Leksvik-rektoren.

Her er Utdanningsdirektoratets forklaring på median dager og median timer:

Tallene er beregnet som medianen av fraværet for alle ordinære elever som får opplæring etter ordinære læreplaner i Kunnskapsløftet ved en skole. Når man setter opp alle verdiene i stigende eller synkende rekkefølge er medianen den verdien som ligger «midt på». Det betyr at det er like mange som har verdier over og under. Dersom det er to verdier som ligger i midten er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene.

