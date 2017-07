- I dag er det en del solgløtt som kan komme, men det ser ut på at vi må belage oss på en del dager med byger, sier Anne Solveig Andersen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Mandag blir det greit vær, så må vi vente på helga før bygene slutter.

Grått, til tider vått

De kommende dagene blir det etter alt å dømme bygevær og mindre sommerlige temperaturer.

- Det blir grått, til tider vått til og med torsdag. Kanskje blir det litt lettere fredag, sier Andersen.

Mandag kveld dreier vinden mer mot vest og nordvest og vi får pålandsvind og bygevær.

Bikker kanskje 15 grader

Fosna-Folket spør om temperaturene vil bikke 15 grader i løpet av uka.

- I dag kommer vi nok opp mot den temperaturen i solgløttene. Ellers kan det kanskje sprette opp mot 15 grader når skylaget sprekker lokalt, sier Andresen.

- Men temperaturene ser stort sett til å ligge under 15 det aller meste av uka. De vil nok stige litt på fredag og inn mot helga.

Helgevær

For meteorologen sier vi sannsynligvis får mer å glede oss til med tanke på helgeværet.

- Det ser ut til at fredag og helga gir gode sjanser for vær over 15 grader og sol, sier Anne Solveig Andersen.