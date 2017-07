Brutale metoder må til

Ørland hagelag har hele veien vært primus motor i arbeidet, og har påvirket kommunen til å ta i et tak. Man kan nå si at det dreier seg om et samarbeid mellom hagelaget og Ørland kommune, med støtte fra Ørland sparebank.

Klipp dem opp

Blant tiltakene er utdeling av middelet Nemaslug tre ganger årlig, i mengder som avhenger av hvor hardt rammet man er av sneglene.

– Det mest effektive er å gå sent på kvelden når sneglene gjerne er kommet frem, og klippe dem opp, sier Hanne K. Høysæter ved Ørland og Bjugn landbrukskontor. – Deretter blander man inn Nemaslug. Brunskogsneglene har god luktesans, og kjenner lukten av døde artsfrender, som de deretter kommer for å spise. De får da i seg Nemaslug, som tar livet av dem. Vi har fremdeles igjen noe Nemaslug etter forrige utdeling, så de som har bruk for det kan hente det på landbrukskontoret.

En uønsket renovatør

Høysæter er i utgangspunktet positiv til snegler, selv om de nok kan virke ufyselige på enkelte. – Snegler er på mange måter naturens renovasjonsvesen. Som åtseldyr spiser de hva som helst, og det er bra. Men akkurat brunskogsnegla har ingen plass i norsk natur.

En av farene er at brunskogsnegla kan parre seg med visse andre snegler som hører naturlig hjemme i Norge, noe som kan ha uante konsekvenser. – Det kan for eksempel hende at vi får snegler med nye, forbedrede overvintringsegenskaper, noe som kan gjøre kampen enda vanskeligere.

Vær tidlig ute

Brunskogsneglene blir født på sommeren eller tidlig om høsten som egg, lever deretter ei stund, og går i dvale over vinteren, før de formerer seg om våren. Det er derfor viktig å få ta tatt dem tidlig i sesongen, før de får gjort for mye ugagn.

– Spesielt bør man se etter dem inne i kratt og villnis, som virkelig er yngleplasser for brunskogsnegler. Der er det fuktig og skyggefullt, så der trives de best. Om du ikke har brunskogsnegler allerede, er det store fare for at du får dem. Så det er bare å være tidlig ute, og prøve å ta dem før de kommer til deg.