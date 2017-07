Rissa-verftet går sammen med kinesisk verft om nytt selskap

Partene ble enige på fredag, går det frem av en pressemelding.

Det nye selskapet vil bli markedsført som Fosen Hantong. Det med umiddelbar virkning.

Et joint venture-selskap er et slags fellesforetak. Fosen Yard vil fortsatt bestå som eget selskap, og kan ta på seg prosjekter utenom det kinesiske samarbeidet.

Verft i Kina

I pressemeldingen står det at det nye selskapet skal benytte de tekniske, økonomiske og markedsmessige fordelene til hver av partene i samarbeidet.

«Hantong vil sikre høy produksjonskapasitet, produksjon av høy kvalitet samt legge til rette for økonomisk styrke», står det i pressemeldingen.

Fosen Yards lange erfaring på utrustning og ferdigstilling av ferjer og cruiseskip, gjør at Fosen Hantong vil kunne tilby en komplett løsning for bygging av roro, ropax og cruiseskip. Det nye samarbeidsselskapet vil kunne stå for hele verdikjeden fra skrogbygging til innredning av fartøyene. I pressemeldingen står det at kinesiske Hantong vil dedikere et eget verft til samarbeidsselskapet.

«Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co Ltd er et verft basert i Kina som fokuserer på å bygge ulike typer fartøyer til det verdensomspennende markedet, og har levert cirka 200 høykvalitetsskip primært til europeiske kunder og etablert langsiktig samarbeid med disse eierne», står det i pressemeldingen.

Designselskap

Hantong vil nå ha et dedikert samarbeid med Fosen Yard for en periode på åtte år innen segmentet ferjer og cruiseskip.

«Partene skal etablere et design- og utviklingsselskap i Trondheim med sikte på å bli en ledende utvikler og leverandør av marine design og teknologi», heter det i pressemeldingen.