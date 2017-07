Mølna Teaterlag vant toillingprisen under revy-NM

Lørdag ettermiddag vant Mølna Teaterlag den såkalte toillingprisen under årets NM i Revy på Høylandet. Prisen ble delt ut etter første finaleforestilling lørdag kveld.

Overrasket

Det var Kristin Melum Eide, Torill Bakken, Mona Sørmyr, Einar Madsø og tekstforfatter Magnar Magnussen som fremførte sketsjen «Juletreet». Skjetsen er fra revyen «Jul i Astanistan» fra 2015.

- For det første var det stort at vi i det hele tatt ble tatt ut, sier Madsø.

Av flere hundre påmeldte ble hundre numre tatt ut til norgesmesterskapet. Etter torsdagens fremføringer ble det plukket ut tjue finalister - og Mølna Teaterlag var ett av numrene.

- Jeg hadde ingen forventninger, og forventet absolutt ikke finaleplass. Men det var vanvittig moro at vi gjorde det. At vi i tillegg vinner toilling-prisen - det var jo den eneste prisen vi kunne vinne - er helt uvirkelig.

Premien den tullete gjengen fikk, falt også godt i smak.

- Det er en båtformaktig sak som er seks meter lang, som veier mellom femti og hundre kilo. Se for deg en profil av Gokstadskipet, med bare tjølen og stavnene igjen. I mellom der henger en hengekøye. Den er så stor at den er umulig å transportere, men det er klart vi skal ha den med hjem. Denne skal stå i kulturhuset; Bjugns storstue. Vi regner med varaordfører Hans Eide allerede har klarert den biten der.

Prisen ble delt ut av Toillingforbundet.

Det året jula forsvant

Skjetsen handler, i følge Madsen, om det som skal være en helt tradisjonell familie-jul, men som ender i forferdelse når far forsøker å få juletreet ned i juletrefoten.

- Kort fortalt er det en historie om juletreet. Hele historien er skrevet i sangform med egen melodi. Faren, det er meg, prøver å få dette treet ned i foten. Han mener selv at det ikke er hans skyld at han ikke får det, det er ungenes skyld, så klart. Det blir ikke noen veldig koselig jul til slutt, for å si det sånn, sier Madsø.

- Det var det året jula forsvant, istemmer Torill Bakken.

Skjetsen ble skrevet i 2015, og fremført første gang under julerevyen samme år.

Mange vinnere

Det var mange latterlige fremføringer da norgesmesterskapet i revy ble arrangert på Høylandet. Her er noen av vinnerne:

Beste sketsj: Altarevyen – Presten

Beste monolog: Tjongsfjordrevyen – Et siste farve

Beste sceneframføring: Bragerevyen – Rett fra fettlørva

Beste tekst: Skirevyen – Bakvendtland

Beste musikalske innslag: Malangsrevyen – Strikkemani

Årets revynummer: Lånkerevyen – Auds garn og jarn

Juryens fripris: Olerussen 2017 – Nei betyr nei