- Nå er jeg fostermor for henne, forteller Ronja (19).

Trodde det var fugl

- Det var Christine Aannø og familien hennes som fant henne først. Mannen hennes ble lei av fuglen som skreik i fjæra i flere dager, og skulle ut å se etter den. Da oppdaget han at det var en oterunge, forteller Ronjas mor, Sølvi.

Familien skulle på sommerferie, og da ble redningen at Oda fikk være på gården hos familien Ottersbo. Snart reiser også de på ferie, men dyrekjære Ronja som har sommerferie fra studiene på Skjetlein skal være heime for å se til Oda.

Familien har vært i kontakt med både viltnemnda og Miljødirektoratet. Selv om deres anbefaling egentlig skal være i fred og overlates til naturens gang, så fikk Ronja lov til å overta ansvaret og ta til seg oteren.

Nå skal Oda forhåpentligvis få vokse seg stor hos Ronja, og etter hvert flytte til Namsskogan familiepark. Der har de nemlig én hannoter, men ingen hunn, forklarer Ronja.

Dyrekjær familie

Ronja har fra før av både afrikansk kjempesnegl, katt og hund, og har alltid tatt til seg hjelpeløse dyr hun har funnet ute.

- Vi har hatt noen dyr og ville fugler her ja oppgjennom årene, men aldri en oter, smiler mamma Sølvi.

Den store blandingshunden Ante (5) steller godt med Oda, og passer på henne slik han gjør med resten av familien og de mindre dyrene på gården.

- Det har antagelig hendt noe med moren, siden hun lå å skreik i fjæra i tre dager, tror Sølvi.

Ronja har lagt ut en forespørsel på Facebook der hun lurte på om noen hadde litt fersk fisk å avse, og nå har hun fått massevis av makrell, sild og sei. Ronja spurte også i den lokale ferskvaredisken om hun kunne få fiskehoder, og da fikk hun til svar at hun kunne få laksehoder billig.

- Så sa jeg; enn om jeg sier at det er til en liten oterbaby? Og da fikk jeg laksehodet, Oda ble helt gal da hun fikk det, forteller Ronja.

Oda flaskes nå opp på kattemelkerstatning, og er blitt en kvikk krabat.

Luktet ikke godt

- Da vi først fikk henne, så luktet hun ille. Hun var slapp og gjorde ikke så mye ut av seg, men nå har hun kommet seg skikkelig, forteller familien. Det er tydelig at oteren er blitt vant til folk, og etter å ha hilst på lokalavisas journalsit så sovner hun like godt i fanget. Ei fremtid i familieparken er nok det som passer den tamme oteren best.

Oda har enda ikke lært seg å svømme.

- Hun er antagelig rundt tre måneder. Normalt skal oterungene være hos moren sin til de er mellom åtte og tolv måneder, så hun hadde ikke klart seg alene. Hun kan ikke flyte på ryggen enda, men nå skal vi etter hvert forsøke å lære henne å svømme, vi må nok skaffe henne en egen balje, sier Ronja.