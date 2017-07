frontpage / Nyheter Kommunen ønsker fortsatt tips om fremmede arter

Fosen Naturvernforening mener fjerning av fremmede plantearter er et viktig arbeid for å ivareta naturmangfoldet. Nå spør de i et brev til Rissa kommune om det vurderes å fjerne lupinene.