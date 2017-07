- Det sier langt mer om dem enn omgivelsene at de ikke rydder opp etter seg. Det er ikke første gangen det skjer, og jeg regner desverre med at det ikke blir siste heller, sier Jon Foss i Ørland kommune.

Fredag lå søppelet og fløt på den flotte rasteplassen da Fosna-Folkets representant var ute i friluftsområdet i strålende sommervær.

Besøkende til område kunne se søppelet spredd utover hele området fra parkeringsplassen vel hundre meter unna. Flasker, ølbokser, pizzaesker, poser og annet skrot lå strødd utover et stort område.

Det var vanskelig å se store forskjellen før og etter Fosna-Folkets reporter bar vekk tre fulle bæreposer med rask.

Vannverket ryddet opp

Det er sommer og ferietid. Foss kan fortelle at en ansatt ved vannverket fikk oppdraget i å rydde opp i området. Kommunen har toalett som de holder vedlike og har et system for å rengjøre.

- Det er kultursenteret som har hovedansvaret for turstier og uteområder i kommunen. Det som er viktig er at kommunen ser etter området så det er innbydende og folk kan bruke det uten å plages med andres rot, sier Foss.

Fortjener bedre

Foss sier kommunen har fokus på å ivareta friluftsområdene, spesielt ettersom kommunen skal knyttes sammen med turveier og har et stort stinett i Austrått-området allerede.

Med så store mengder ølemballasje, var det trolig voksne som ikke ryddet opp etter seg.

- Det er synd. Området fortjener så langt bedre behandling, sier Jon Foss.