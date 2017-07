Rundt 40 nye arbeidsplasser til Hysnes

Det nye rehabiliteringstilbudet vil gi hele 40 arbeidsplasser på Hysnes i Hasselvika.

- Dette er fantastisk. Vanvittig bra. Det betyr mye for Hasselvika og kommuneøkonomien. Jeg er kjempeglad, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H) til Fosna-Folket fredag ettermiddag.

Fra nyttår

Det var i 2014 at beskjeden om å legge ned det gamle Hysnes helsefort kom. Det daværende tilbudet ble avsluttet i fjor sommer. Fra høsten av skal Unicare etablere seg i Hasselvika. Det nye rehabiliteringstilbudet med 38 plasser skal åpne allerede fra nyttår 2018, og mye må dermed på plass i høst.

«Unicare Helsefort vil tilby et spesialisert, tverrfaglig og evidensbasert rehabiliteringstilbud som en del av spesialisthelsetjenesten, og har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF med 38 plasser fordelt på delytelsene kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME for ungdom/voksne, hjerneslag og traumatiske hjerneskader, kronisk muskel- og bløtdelssmerte og sykelig overvekt barn/ungdom/voksne», opplyses det i en pressemelding fredag ettermiddag.

Et annet tilbud

Det unike med det forrige rehabiliteringstilbudet på Hysnes, var blant annet at det ble forsket på brukerne mens brukerne fikk behandling. Rehabilitering og forskning gikk på en måte hånd i hånd. Prosjektleder Vidar Johansen i Rissa kommune forteller at Unicare har sagt de veldig gjerne vil videreføre forskningen.

- Hvordan de tenker det, er ikke på plass. Dette ligger ikke i selve avtalen, forteller Johansen.

I pressemeldingen fredag står følgende:

«Unicare Helsefort ønsker i tillegg å satse på forskning innen rehabilitering, og drive aktiv og nødvendig kunnskapsformidling og overføring av kompetanse i regionen».

- Hva skiller det nye tilbudet fra det gamle Hysnes-prosjektet?

- Det er mye det. Før drev vi med arbeidsrettet rehabilitering. Det som blir startet opp nå er mer diagnosespesifikk rehabilitering. Det forrige tilbudet var ikke så spesifikt på diagnoser, forteller prosjektleder Johansen.

- Oppstartsteam

Allerede tidlig i høst vil Unicare være på plass i Hasselvika.

- Unicare vil tidlig i høst danne et oppstartsteam bestående av faglige ressurser fra våre andre rehabiliteringsenheter. Disse skal samarbeide tett med sentrale ressurser fra Rissa kommune som tidligere har vært involvert i driften og prosjektet ved Hysnes Helsefort, forklarer Trine Berntsen, divisjonsdirektør for Unicare Rehabilitering i en pressemelding.

Etter at gamle Hysnes helsefort ble avviklet, startet kommunen et omstillingsarbeid der Vidar Johansen har vært prosjektleder.

- Det er fantastiske nyheter at Unicare nå skal starte opp på Hysnes. Det har vært et knallbra team som har jobbet med denne prosessen, og ved å kombinere kompetansen og erfaringene fra gamle Hysnes Helsefort med Unicares kompetanse, filosofi og driftmodell vant vi anbudet. Unicare har imponert og jeg ser frem til at de nå skal etablere seg i Hasselvika, sier han i en pressemelding.