Her er ledighetstallene høyest

Gransker man tallene fra NAV, ser man at de nasjonale resultatene for 2015 og 2016 ble dystre. 3 prosentpoeng er høyt; selv under finanskrisen i 2009 var arbeidsledigheten lavere. Imidlertid er trenden nå positiv: Fra 3,2 prosent i januar 2017, falt arbeidsledigheten stabilt ned mot 2,6 prosent i mai.

Relativt gode tall i Sør-Trøndelag

I den samme måneden var Sør-Trøndelag noe under landsgjennomsnittet, på 2,2 prosent, mens Nord-Trøndelag hadde 2,1 prosent arbeidsledighet.

Dårligst i Norge kom naturlig nok det oljekriserammede Rogaland ut, på 3,9 prosent i mai, som imidlertid også er en klar nedgang fra 5,0 prosent i januar. Sogn og Fjordane er og blir den store vinneren, med kun 1,4 prosent arbeidsledighet i mai.

Pilene i riktig retning også på Fosen

Fosen-kommunene ligger nesten nøyaktig på fylkessnittet i mai 2017, og har altså fulgt den positive trenden både i Nord- og Sør-Trøndelag og nasjonalt.

Samtlige av de sju Fosen-kommunene har lavere arbeidsledighet i mai 2017 enn de hadde i januar, 2,28 prosent mot 2,54 prosent.

Rissa dårligst, Osen best

Dårligst ut kommer Rissa, med 3,7 prosent arbeidsledighet i mai. Deretter følger Roan på 3,1, Bjugn på 2,1, Leksvik på 2,0, Åfjord og Ørland på 1,9. Klart best ble Osen, med kun 0,9 prosent arbeidsledighet.

Det betyr, omsatt til rene tall på arbeidsstyrken i kommunene, at det i Rissa i mai var 124 arbeidsledige. I Osen var det i samme måned kun 4 arbeidsledige.

På hele Fosen var det i mai 2017 311 arbeidsledige. Eller for å si det på annen måte: I mai 2017 bodde 40 prosent av Fosens arbeidsledige i Rissa.

Les mer: