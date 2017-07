Fosna-Folket i felten

Tidligere har avisa vært på besøk i Åfjord, Rissa og Bjugn.

Ball og fisk

Den store vinneren på Brekstad er nok en diger ball som flyter på vann, som barna kan gå inn i og spinne rundt i. Det var fare på ferde da brannvesenet skulle fylle luft i bassenget, og nok brukte for høyt trykk, slik at det gikk hull i det. Men snartenkte damer fra Fosna-Folket fikk lappet bassenget sammen igjen, til stor glede for barna. Mange kom ens æren til plassen foran Libra-senteret for å prøve den fantastiske ballen.

For de voksne var det blant annet en spennende konkurranse: Tipp vekta på en lokal fisk. Espen Larsen tok imot navn og telefonnummer på dem som ville prøve seg, og med det ha mulighet for å vinne fiskeutstyr verdt 2000 kroner.

Optimistisk innflytter

Den første vi kom i kontakt med av de mange som flokket seg rundt standen, var Espen Saltvig. Samboeren hans, Anna Helene Grøntvedt, kommer opprinnelig fra Kråkvåg. I april flyttet paret, med tre barn, fra Espens hjemby Haugesund nordover til Brekstad.

– Jeg har vært her mye på ferie tidligere også, og så langt trives jeg godt på Fosen, sier Espen. – Men Fosna-Folket har jeg ikke så mye forhold til ennå, har kun bladd i avisa hos svigerfar.

Stilt til veggs av Fosna-Folkets innpåslitne journalist, lover han imidlertid å begynne å lese avisa mer aktivt.

Delte meninger blant de lokale

Anna Helene Grøntvedt forteller at hun alltid har brukt avisa og dens nettside, ikke minst da hun bodde borte. – Det er jo artig når det alltid er kjentfolk der, sier hun. – Jeg syns avisa har blitt bedre. Det er mer skikkelige nyheter der nå enn det var før.

Men alt er ikke bare fryd og gammen nå heller. – Av og til er dere for trege, sier hun. – Forleden var det for eksempel en brann i Bjugn som Adresseavisa skrev om før dere i Fosna-Folket. Den slags er ikke bra.

Broren til Anna Helene, Oddgeir Grøntvedt, er også på standen, i full uniform. Han er administrerende offiser i luftvernet, og jobber på flystasjonen på Ørlandet.

Han er ikke så begeistret for Fosna-Folkets plussløsning på nett. – At noen saker var på nett, mens man kunne finne mer utfyllende stoff i papirutgaven, var greit. Nå er det for mye som er betalsaker på nett. Jeg vil heller betale for godt stoff på trykk enn for saker på internett, sier han.

Fantastiske Fosen

Vi spør søskenparet Grøntvedt om det er noen spesielle attraksjoner på Fosen de vil anbefale til turistene.

Anna Helene trekker frem Austrått og Austråttlunden. – Jeg har alltid hatt et nært forhold til den plassen, sier hun. – Å gå på tur der og grille der er flott, sier hun.

Broren Oddgeir nevner en tur til Stokkøya i fjor sommer. – Bare kjørturen oppover dit var en opplevelse, sier han. – For ikke å nevne tilbudet i strandbaren.

Men det helt store er selvsagt hjemstedet deres, Kråkvåg, dit Anna Helene og mannen Espen forresten har en drøm om å flytte. – En sykkeltur der ute er virkelig tingen, sier Oddgeir.