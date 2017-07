- Hellstrøm er ikke så glad i sånne som oss

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) arrangerer for 4. år på rad konkurransen NM i 5 om dagen – Sunn fastfood. Målet med konkurransen er å sette søkelyset på veimaten og oppfordre deltakerne til å hjelpe kundene sine til å ta gode valg.

- En kamp i bransjen

- Sunn fastfood..? Hvordan tenker du å gjøre dette?

- Det er en kamp i bransjen på dette, som med alt mulig annet. Det skal være best mulig mat og det skal være så sunt som mulig. Hellstrøm og disse er jo ikke så glade i bransjen vår, de liker ikke sånne som oss, forteller Kåre Petter Sundet, som er daglig leder av Bjugn Bowling/Samlaget Go2 Grill.

- Fastfood hos oss er mest pizza og burger, og da handler det om hvilke ingredienser man bruker og på hvilken måte du lager det på, forklarer Sundet.

Konkurransen går ut på at utsalgsstedene melder på sin rett, som skal vurderes av en profesjonell jury som vil vektlegge konsept og idé, samt markedsføring/ gjennomføring og salg i butikken.

I fjor vant Anne-Lise Sørensen fra samme kjede Samlaget tilhører. Sørensen driver gatekjøkken i Bardufoss, og hun ble også norgesmester i pizzabaking i 2009.

- Hun vant med samme konseptet i fjor. For vår del går det på burger, vi har noe som heter slåttoburger, en spesiell, tjukk 170-grams burger som må stekes på en spesiell måte for at den skal bli saftig og god, forteller Sundet.

- Langt mellom høydepunktene

Jurymedlem og kokk Mona Halvorsen hilser konkurransen velkommen og håper dette kan bidra til å øke bevisstheten om hva som serveres der ute langs veien.

- Jeg reiser land og strand rundt og er ikke spesielt imponert. Det er langt mellom høydepunktene, sier hun.

- Responsen i år har vært helt fantastisk. Det tyder på at kiosker, gatekjøkken og bensinstasjoner også ønsker å være en del av en sunnere matbølge. Dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med, sier ernæringsfaglig rådgiver i OFG, Cathrine Øverås Frisvold.

Ønsker å bidra

De raske måltidene, de vi spiser på farten, når vi er underveis - i bilen til og fra, er ofte de som støtter minst opp under myndighetenes kostråd.

- Det er her vi griper til en pølse i brød og en hvetebolle. Og det er selvsagt lov. Men vi vet også at folk på farten ønsker et sunnere alternativ. Og responsen på konkurransen er et klart bevis på at serveringsstedene ønsker å bidra, understreker Øverås Frisvold.