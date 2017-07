- Bil på taket med store skader

Det melder politiet.

- Ukjent om personskade

- Rissa: en bil ligger på taket med store skader. Nødetatene er på vei. Ukjent om personskade. Ved Husbysjøen, skriver politiet på Twitter klokken 07.01.

- Ingen personer i nærheten

- Vi vet ikke så mye annet enda, vi kom frem for litt siden og det stemmer at det er en bil som ligger på taket. Ingen personer i nærheten, sier Per Ivar Lysholm i 110-sentralen Sør-Trøndelag til Fosna-Folket klokken 07.20.

Fosna-Folket oppdaterer saken.