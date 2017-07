Her blir elgen «rein»

Martin Meland fra Brekstad gjorde en spesiell observasjon på mandag, på vei over brua til Garten. En elgokse og ei elgku var ute på svømmetur sammen.

Gode svømmere som de er, kom elgene seg helskinnet på land, og så ikke engang særlig frosne ut.

Dette kan være et eksempel til etterfølgelse for fosninger som klager over sommerværet.