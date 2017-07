Fosen sterkt representert under matfestivalen

Mat for turister, mat for idrettsungdom og mat for alle – på Fosen samler i hvert fall maten folket. Is, egg, blåskjell, sild, søtt og kjøtt er bare noe av spesialitetene fra vår region som skal vises frem under årets matfestival.

Destinasjon Åfjord

Åfjord har egen stand, og der står det både lokalmatprodusenter med mange ulike produkter og reiselivsbedrifter som bevisst bruker lokale produkter i sin servering, som Kuringen Bryggehotell og Stokkøya Sjøsenter og Strandbaren og Rotnes Fritid. Fosen Fjordhotell er også med på laget og sammen skal disse vise frem noe av det som kan oppleves i Åfjord.

Disse skal representere Fosen i år:

Museet Kystens Arv/Den siste viking, Idrettsmat for alle, Snadder og Snaskum, Fosenkjøtt, Hindrum Gårdsysteri, Vivre Gård, Sverre Berg, Hovde Hønseri, Uthaug Fisk, Fosenmat, Reins Kloster, Romstad Gård, Søtt og Sånt, Norgesskjell, Humstad Gård, Bjørnør, Fosen Fjordhotel, Stokkøya Sjøsenter, Kuringen Bryggehotell, Stokkøy Bryggeri.