Forsvarsbygg: Alle 176 får tilbud om innløsning

Forsvarsbygg ved direktør Olaf Dobloug har i lengre tid sagt at det er inntil 176 boliger i rød støysone som vil få tilbud om innløsning. I mai i år kom det frem at det skulle vurderes på nytt hvorvidt 26 av boligene i rød støysone i Ørland skulle få tilbud om innløsning. Dette skapte store reaksjoner blant medlemmene i støygruppa. Flere av de 26 huseierne som skulle vurderes på nytt, har allerede kjøpt seg ny bolig. Nå bekrefter Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase overfor Fosna-Folket at alle de 26 vil få tilbud om innløsning.

Brevet

I mai 2016 sendte Forsvarsbygg ut et brev til beboerne i de 176 boligene i rød støysone i Ørland.

- Der ble det oppgitt støynivå per bolig. I brevet står det at huseier har to valg: Enten å støyisolere boligen eller å takke ja til innløsning, forklarte leder i støygruppa Hans Kristian Norset til Fosna-Folket tirsdag.

Forsvarsbygg tok et forbehold i noen få tilfeller.

- Det ble tatt et forbehold hos enkelte, men det ble ikke tatt forbehold for alle de 26. For flere står det svart på hvitt at deres valg står mellom innløsning og støyisolering, påpekte Norset tirsdag.

Nå er det altså klart at alle i rød støysone får tilbud om innløsning.

